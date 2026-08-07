Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге (фото, видео)

По данным очевидцев, на место попадания съезжаются пожарные машины и полицейские экипажи. Сообщается о пожаре на первом блоке склада.

Еще до атаки Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим беспилотной угрозы.

Wildberries подтвердили атаку, утверждая, что на объекте якобы заранее провели эвакуацию.

"На логистическом объекте компании в Екатеринбурге Свердловской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты", - заявили в компании.