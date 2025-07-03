Дрони атакували ще один регіон Росії: є загибла та постраждалі

Близько 01:29 ночі за місцевим часом у Липецьку було оголошено тривогу і "жовтий" рівень повітряної небезпеки через загрозу атаки БпЛА. Невдовзі рівень підвищили до "червоного" рівня.

Згодом над містом і областю почали лунати потужні вибухи. Російські пабліки повідомляли про роботу ППО по безпілотниках.

За словами місцевих жителів, дрони летіли в бік аеродрому "Липецьк-2".

Крім того, очевидці повідомляли про близько 15 вибухів у Європейському та Ізмайловському районах Липецької області.

Загиблі й поранені

Під час атаки у Липецькому окрузі уламки безпілотника впали на приватний житловий будинок.

"Внаслідок прильоту загинула жінка 1954 року народження, яка проживала в будинку. Ще двоє людей отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна допомога. За попередньою інформацією, загрози життю немає", - зазначив губернатор Артамонов.

За його словами, сигнали про падіння уламків надходять з різних районів області - всі вони негайно перевіряються.

Рятувальні служби та екстрені відомства працюють у посиленому режимі.