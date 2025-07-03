Дроны атаковали еще один регион России: есть погибшая и пострадавшие

Российский город Липецк и Липецкую область атаковали ударные беспилотники. В регионе звучали мощные взрывы, есть погибшая и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.
Около 01:29 ночи по местному времени в Липецке была объявлена тревога и "желтый" уровень воздушной опасности из-за угрозы атаки БпЛА. Вскоре уровень повысили до "красного" уровня.
Позже над городом и областью зазвучали мощные взрывы. Российские паблики сообщали о работе ПВО по беспилотникам.
По словам местных жителей, дроны летели в сторону аэродрома "Липецк-2".
Кроме того, очевидцы сообщали об около 15 взрывах в Европейском и Измайловском районах Липецкой области.
Во время атаки в Липецком округе обломки беспилотника упали на частный жилой дом.
"В результате прилета погибла женщина 1954 года рождения, которая проживала в доме. Еще два человека получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет", - отметил губернатор Артамонов.
По его словам, сигналы о падении обломков поступают из разных районов области - все они немедленно проверяются.
Спасательные службы и экстренные ведомства работают в усиленном режиме.
В России почти каждую ночь ударные дроны атакуют военные объекты и заводы оборонно-промышленного комплекса.
В частности, этой ночью из-за угрозы ударов БпЛА была временно приостановлена работа аэропорта в Тамбове.
В ночь на 1 июля дроны попали в оборонный завод "Купол" в российском Ижевске. Расстояние от Украины до объекта - около 1300 км.
Также в ту ночь был поражен нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области.
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