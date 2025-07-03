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Дроны атаковали еще один регион России: есть погибшая и пострадавшие

Фото: дроны ударили по Липецкой области
Автор: Валерий Савицкий

Российский город Липецк и Липецкую область атаковали ударные беспилотники. В регионе звучали мощные взрывы, есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.

Около 01:29 ночи по местному времени в Липецке была объявлена тревога и "желтый" уровень воздушной опасности из-за угрозы атаки БпЛА. Вскоре уровень повысили до "красного" уровня.

Позже над городом и областью зазвучали мощные взрывы. Российские паблики сообщали о работе ПВО по беспилотникам.

По словам местных жителей, дроны летели в сторону аэродрома "Липецк-2".

Кроме того, очевидцы сообщали об около 15 взрывах в Европейском и Измайловском районах Липецкой области.

Погибшие и раненые

Во время атаки в Липецком округе обломки беспилотника упали на частный жилой дом.

"В результате прилета погибла женщина 1954 года рождения, которая проживала в доме. Еще два человека получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По предварительной информации, угрозы жизни нет", - отметил губернатор Артамонов.

По его словам, сигналы о падении обломков поступают из разных районов области - все они немедленно проверяются.

Спасательные службы и экстренные ведомства работают в усиленном режиме.

Воздушные атаки на Россию

В России почти каждую ночь ударные дроны атакуют военные объекты и заводы оборонно-промышленного комплекса.

В частности, этой ночью из-за угрозы ударов БпЛА была временно приостановлена работа аэропорта в Тамбове.

В ночь на 1 июля дроны попали в оборонный завод "Купол" в российском Ижевске. Расстояние от Украины до объекта - около 1300 км.

Также в ту ночь был поражен нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области.

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Атака дронов