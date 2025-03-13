Дрони атакували Саратівську область: в ЦПД пояснили важливість нальоту БПЛА на регіон

Дрони атакували Саратівську область 13 березня. Цей регіон відіграє велику роль у газотранспортній системі РФ.
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження нежитлових об'єктів у Петрівському районі. Працює система оповіщення. Попередньо постраждалих немає", - заявив губернатор області Роман Бусаргін.
Як пишуть російські медіа, швидше за все, під атаку потрапила електрична підстанція "Газова".
Росіяни, вражені роботою БПЛА, діляться кадрами в мережі (обережно, присутня ненормативна лексика).
За даними ЦПД, Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії.
"У регіоні є Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік. Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку", - зазначає Коваленко.
Крім того, лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути.
"Росія фінансує війну від доходів з експорту ресурсів", - констатували у ЦПД.
Невідомі дрони постійно атакують різні регіони Росії. Часто у спецслужбах України підтверджують свою участь у подібних операціях.
Крім Саратовської області ввечері 12 березня у Воронезькій області заявили про пожежу на об'єкті інфраструктури через атаку дронів.
Також у Калузькій області через удар дронів горіло підприємство, було пошкоджено вежу зв'язку.
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