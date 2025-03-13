Дроны атаковали Саратовскую область: в ЦПД объяснили важность налета БПЛА на регион

"В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно пострадавших нет", - заявил губернатор области Роман Бусаргин.

Как пишут российские медиа, скорее всего, под атаку попала электрическая подстанция "Газовая".

Россияне, пораженные работой БПЛА, делятся кадрами в сети (осторожно, присутствует ненормативная лексика).

Чем важна Саратовская область для РФ

По данным ЦПД, Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России.

"В регионе есть Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн тонн нефти в год. Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, которые обеспечивают военную технику", - отмечает Коваленко.

Кроме того, линейное управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и играет роль в обеспечении стабильной транспортировки природного газа, потенциально поддерживая экспортные маршруты.

"Россия финансирует войну от доходов от экспорта ресурсов", - констатировали в ЦПД.