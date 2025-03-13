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Дроны атаковали Саратовскую область: в ЦПД объяснили важность налета БПЛА на регион

Фото: дроны атаковали Саратовскую область 13 марта (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны атаковали Саратовскую область 13 марта. Этот регион играет большую роль в газотранспортной системе РФ.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно пострадавших нет", - заявил губернатор области Роман Бусаргин.

Как пишут российские медиа, скорее всего, под атаку попала электрическая подстанция "Газовая".

Россияне, пораженные работой БПЛА, делятся кадрами в сети (осторожно, присутствует ненормативная лексика). 

Чем важна Саратовская область для РФ

По данным ЦПД, Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России.

"В регионе есть Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн тонн нефти в год. Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, которые обеспечивают военную технику", - отмечает Коваленко.

Кроме того, линейное управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и играет роль в обеспечении стабильной транспортировки природного газа, потенциально поддерживая экспортные маршруты.

"Россия финансирует войну от доходов от экспорта ресурсов", - констатировали в ЦПД.

Атаки дронов по России

Неизвестные дроны постоянно атакуют разные регионы России. Часто в спецслужбах Украины подтверждают свое участие в подобных операциях.

Кроме Саратовской области вечером 12 марта в Воронежской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры из-за атаки дронов.

Также в Калужской области из-за удара дронов горело предприятие, была повреждена башня связи.

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