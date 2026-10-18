Дрони атакували Санкт-Петербург, ймовірно, уражено нафтоналивний порт

У ніч на 18 жовтня дрони масовано атакували Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Ймовірно, уражено нафтоналивний порт, у трьох аеропортах запровадили обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+, російське видання ASTRA.
За даними Exilenova+, дрони атакували нафтоналивний порт, після чого там горить цистерна. Російська ППО працює дуже інтенсивно, фіксують пуски ракет.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про 57 збитих безпілотників. За його словами, у селищі Нізіно Ломоносовського району уламки пошкодили чотири автомобілі на парковці, виникла пожежа.
Місцеві жителі також повідомляють про вибухи в Кудрові.
При цьому петербуржцям не надійшли SMS-попередження про загрозу дронів, а частина людей отримала їх із великою затримкою.
Мер Москви Сергій Собянін з 23:00 звітує про збиті дрони. Станом на третю ночі він заявив про 87 безпілотників. Про руйнування чи постраждалих Собянін не повідомляє, але зазначає, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Вибухи чули і в Підмосков'ї.
Через атаку Росавіація обмежила прийом і випуск літаків у двох московських аеропортах і в петербурзькому Пулкові.
Москва потрапляє під масовані атаки дронів кілька ночей поспіль. У ніч на 14 жовтня Сили оборони спрямували на Москву сотні дронів, це була одна з наймасштабніших атак на російську столицю.
16 жовтня через атаку близько 50 безпілотників обмеження запровадили одразу в чотирьох аеропортах московського авіавузла: "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський". Наступної ночі три з них знову зупинили роботу, хоча Собянін тоді про загрозу дронів не повідомляв.