Дрони атакували Санкт-Петербург, ймовірно, уражено нафтоналивний порт

Петербург і Ленінградська область

За даними Exilenova+, дрони атакували нафтоналивний порт, після чого там горить цистерна. Російська ППО працює дуже інтенсивно, фіксують пуски ракет.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про 57 збитих безпілотників. За його словами, у селищі Нізіно Ломоносовського району уламки пошкодили чотири автомобілі на парковці, виникла пожежа.

Місцеві жителі також повідомляють про вибухи в Кудрові.

При цьому петербуржцям не надійшли SMS-попередження про загрозу дронів, а частина людей отримала їх із великою затримкою.

Москва

Мер Москви Сергій Собянін з 23:00 звітує про збиті дрони. Станом на третю ночі він заявив про 87 безпілотників. Про руйнування чи постраждалих Собянін не повідомляє, але зазначає, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Вибухи чули і в Підмосков'ї.

Обмеження в аеропортах

Через атаку Росавіація обмежила прийом і випуск літаків у двох московських аеропортах і в петербурзькому Пулкові.