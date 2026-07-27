Дрони атакували Ростов, під ударом залізнична інфраструктура

Ростов зазнав атаки безпілотників. За даними моніторингових джерел, під удар могла потрапити залізнична інфраструктура та місцевий порт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
За даними OSINT-джерел, під ударом ймовірно опинилась залізнична інфраструктура міста.
Також під удар міг потрапити місцевий порт.
Крім того, повідомлялось про атаку безпілотників на Азовський оптико-механічний завод.
Підприємство спеціалізується на виробництві оптико-електронних, радіолокаційних і високоточних систем та входить до складу оборонно-промислового комплексу Росії.
У ніч на 25 липня дрони вже атакували Ростов, Енгельс та Луганськ, унаслідок чого виникли пожежі, зокрема загорілась будівля казарми.
А раніше цього тижня дрони атакували Бєлгород, де ймовірною ціллю могла стати будівля ФСБ, а без світла залишилась ціла частина міста, включно з центром.