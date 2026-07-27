Дрони атакували Ростов, під ударом залізнична інфраструктура

Що відомо про атаку

За даними OSINT-джерел, під ударом ймовірно опинилась залізнична інфраструктура міста.

Також під удар міг потрапити місцевий порт.

Крім того, повідомлялось про атаку безпілотників на Азовський оптико-механічний завод.

Підприємство спеціалізується на виробництві оптико-електронних, радіолокаційних і високоточних систем та входить до складу оборонно-промислового комплексу Росії.