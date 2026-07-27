UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони атакували Ростов, під ударом залізнична інфраструктура

05:25 27.07.2026 Пн
1 хв
Серед можливих цілей і місцевий порт, і оборонний завод
aimg Катерина Коваль
Фото: кілька цілей опинились під ударом (Getty Images)

Ростов зазнав атаки безпілотників. За даними моніторингових джерел, під удар могла потрапити залізнична інфраструктура та місцевий порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку

За даними OSINT-джерел, під ударом ймовірно опинилась залізнична інфраструктура міста.

Також під удар міг потрапити місцевий порт.

Крім того, повідомлялось про атаку безпілотників на Азовський оптико-механічний завод.

Підприємство спеціалізується на виробництві оптико-електронних, радіолокаційних і високоточних систем та входить до складу оборонно-промислового комплексу Росії.

У ніч на 25 липня дрони вже атакували Ростов, Енгельс та Луганськ, унаслідок чого виникли пожежі, зокрема загорілась будівля казарми.

А раніше цього тижня дрони атакували Бєлгород, де ймовірною ціллю могла стати будівля ФСБ, а без світла залишилась ціла частина міста, включно з центром.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ростов-на-ДонуРосійська ФедераціяВійна в Україні