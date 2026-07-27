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Дроны атаковали Ростов, под ударом железнодорожная инфраструктура

05:25 27.07.2026 Пн
1 мин
Среди возможных целей и местный порт, и оборонный завод
aimg Екатерина Коваль
Фото: несколько целей оказались под ударом (Getty Images)

Ростов подвергся атаке беспилотников. По данным мониторинговых источников, под удар могла попасть железнодорожная инфраструктура и местный порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об атаке

По данным OSINT-источников, под ударом, вероятно, оказалась железнодорожная инфраструктура города.

Также под удар мог попасть местный порт.

Кроме того, сообщалось об атаке беспилотников на Азовский оптико-механический завод.

Предприятие специализируется на производстве оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входит в состав оборонно-промышленного комплекса России.

В ночь на 25 июля дроны уже атаковали Ростов, Энгельс и Луганск, в результате чего возникли пожары, в том числе загорелось здание казармы.

А раньше на этой неделе дроны атаковали Белгород, где вероятной целью могло стать здание ФСБ, а без света осталась целая часть города, включая центр.

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