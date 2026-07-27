Дроны атаковали Ростов, под ударом железнодорожная инфраструктура

В ночь на 25 июля дроны уже атаковали Ростов, Энгельс и Луганск, в результате чего возникли пожары, в том числе загорелось здание казармы.

А раньше на этой неделе дроны атаковали Белгород, где вероятной целью могло стать здание ФСБ, а без света осталась целая часть города, включая центр.