Дрони атакували Ярославль і летять на Москву: на НПЗ виникла пожежа

Вранці в четвер, 6 серпня, російське місто Ярославль зазнало атаки дронів. Після ударів на місцевому НПЗ виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна повідомляє з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-паблік.
Губернатор регіону Михайло Євраєв у себе в Telegram писав, що вночі о 02:37 в Ярославській області оголосили безпілотну небезпеку.
Через 10 хвилин регіон уже був під атакою, через що "з метою забезпечення безпеки" було перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви.
Вже після 4-ї ранку в OSINT-пабликах стали з'являтися кадри пожежі в Ярославлі, а підписники цих каналів писали, що атаковано НПЗ. Близько 7-ї ранку в мережі з'явилися кадри, на яких було видно одразу кілька стовпів диму.
Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.
Варто також додати, що під атакою дронів перебуває і Московська область. Мер Москви Сергій Собянін уночі та в районі 6 ранку писав у Telegram, що сили ППО сумарно збили нібито 6 дронів.
Нагадаємо, що наприкінці червня президент України Володимир Зеленський оголосив про 40-денну операцію примусу Росії до миру. Днями в СБУ відзвітували, яких цілей було досягнуто. Згідно зі звітом, було атаковано п'ять НПЗ, винищувачі, авіазавод і не лише.
Також ми писали, що за даними Reuters, у липні Росія наростила рекордний рівень імпорту палива з Білорусі. Причиною цього стали удари України по НПЗ.