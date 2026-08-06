Дрони атакували Ярославль і летять на Москву: на НПЗ виникла пожежа

Губернатор регіону Михайло Євраєв у себе в Telegram писав, що вночі о 02:37 в Ярославській області оголосили безпілотну небезпеку.

Через 10 хвилин регіон уже був під атакою, через що "з метою забезпечення безпеки" було перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви.

Вже після 4-ї ранку в OSINT-пабликах стали з'являтися кадри пожежі в Ярославлі, а підписники цих каналів писали, що атаковано НПЗ. Близько 7-ї ранку в мережі з'явилися кадри, на яких було видно одразу кілька стовпів диму.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Варто також додати, що під атакою дронів перебуває і Московська область. Мер Москви Сергій Собянін уночі та в районі 6 ранку писав у Telegram, що сили ППО сумарно збили нібито 6 дронів.