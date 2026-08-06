Дроны атаковали Ярославль и летят на Москву: на НПЗ возник пожар

Губернатор региона Михаил Евраев у себя в Telegram писал, что ночью в 02:37 в Ярославской области объявили беспилотную опасность.

Спустя 10 минут регион уже был под атакой, из-за чего "в целях обеспечения безопасности" было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Уже после 4 утра в OSINT-пабликах стали появляться кадры пожара в Ярославле, а подписчики каналов писали, что атакован НПЗ. К 7 утра в сети появились кадры, на которых было видно сразу несколько столбов дыма.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Стоит также добавить, что под атакой дронов пребывает и Московская область. Мер Москвы Сергей Собянин ночью и в районе 6 утра писал в Telegram, что силы ПВО суммарно сбили якобы 6 дронов.