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Дроны атаковали Ярославль и летят на Москву: на НПЗ возник пожар

07:14 06.08.2026 Чт
2 мин
Что известно об атаке по НПЗ в Ярославле?
aimg Эдуард Ткач
Фото: местные власти пожар пока не комментировали (t.me/mchs_official)

Утром в четверг, 6 августа, российский город Ярославль подвергся атаке дронов. После ударов на местном НПЗ возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина сообщает со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Губернатор региона Михаил Евраев у себя в Telegram писал, что ночью в 02:37 в Ярославской области объявили беспилотную опасность.

Спустя 10 минут регион уже был под атакой, из-за чего "в целях обеспечения безопасности" было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Уже после 4 утра в OSINT-пабликах стали появляться кадры пожара в Ярославле, а подписчики каналов писали, что атакован НПЗ. К 7 утра в сети появились кадры, на которых было видно сразу несколько столбов дыма.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Стоит также добавить, что под атакой дронов пребывает и Московская область. Мер Москвы Сергей Собянин ночью и в районе 6 утра писал в Telegram, что силы ПВО суммарно сбили якобы 6 дронов.

Что еще важно знать

Напомним, что в конце июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о 40-дневной операции принуждения России к миру. На днях в СБУ отчитались, какие цели были достигнутых. Согласно отчету, было атаковано пять НПЗ, истребители, авиазавод и не только.

Также мы писали, что по данным Reuters, в июле Россия нарастила рекордный уровень импорта топлива из Беларуси. Причиной тому стали удары Украины по НПЗ.

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