Дрони атакували Росію: у Кірішах горить НПЗ, в Ейську під ударом аеродром

У ніч на 30 серпня Росія зазнала дронової атаки. Внаслідок обстрілу спалахнув один із найбільших НПЗ країни, а також виникла детонація на одному з об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-паблік.
Зауважимо, що спочатку під ударом опинилася Ленінградська область. Приблизно о 02:06 губернатор регіону повідомив, що для області оголошено небезпеку дронів.
Незабаром ППО нібито почало ліквідувати цілі і, за останніми даними, вже нібито збито 42 безпілотники.
Паралельно в соцмережах почали з'являтися кадри з місця подій, де було видно пожежу. OSINT-паблік стверджували, що дрони атакували НПЗ "Киришнефтеоргсинтез". Під ранок атаку нафтопереробним заводом і пожежу підтвердив і сам губернатор.
Відомо, що "Киришинефтеоргсинтез" - один із найбільших НПЗ Росії. Потужність переробки становить близько 20 млн. тонн нафти на рік.
Крім цього, сьогодні вночі під ударом був Краснодарський край Росії, а саме місто Ейськ. Після серії вибухів росіяни скаржилися на тривалу повторну детонацію. Ряд OSINT-пабліків припустили, що міг бути атакований склад із боєприпасами.
Також зазначимо, що цієї ночі дрони летіли і до Москви. Мер Сергій Собянін звітував, що було збито 10 безпілотників.
Нагадаємо, 28 серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони завдали удару по НПЗ "Славнафта-Янос" у місті Ярославлі. Після атаки на території об'єкту виникла пожежа.
Раніше ми писали, що за даними Bloomberg,виробництво бензину в Росії наприкінці серпня впало до 70% рівня внутрішнього споживання. Все це сталося після українських атак на НПЗ.
Крім того, вчора стало відомо, що Росія продовжила заборону експорту дизельного палива для виробників. Рішення теж було по п'ять через атаки України з НПЗ.