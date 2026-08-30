Дроны атаковали Россию: в Киришах горит НПЗ, в Эйске под ударом аэродром

Заметим, что изначально под ударом оказалась Ленинградская область. Примерно в 02:06 губернатор региона сообщил, что для области объявлена опасность дронов.

Вскоре ПВО якобы начала ликвидировать цели и, по последним данным, уже якобы сбито 42 беспилотника.

Паралельно в соцсетях стали появляться кадры с места событий, где было видно пожар. OSINT-паблики утверждали, что дроны атаковали НПЗ "Киришнефтеоргсинтез". Под утро атаку по нефтеперерабатывающему заводу и пожар подтвердил и сам губернатор.

Известно, что "Киришинефтеоргсинтез" - один из крупнейших НПЗ России. Мощность переработки составляет около 20 млн тонн нефти в год.

Помимо этого, сегодня ночью под ударом был Краснодарский край России, а именно - город Эйск. После серии взрывов россияне жаловались в длительную повторную детонацию. Ряд OSINT-пабликов предположили, что мог быть атакован склад с боеприпасами.

Также отметим, что этой ночью дроны летели и на Москву. Мэр Сергей Собянин отчитывался, что было сбито 10 беспилотников.