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Дроны атаковали Россию: в Киришах горит НПЗ, в Эйске под ударом аэродром

05:49 30.08.2026 Вс
2 мин
Что известно об атаке по России?
aimg Эдуард Ткач
Фото: власти в Кирише подтвердили пожар на НПЗ (Getty Images)

В ночь на 30 августа Россия подверглась дроновой атаке. В результате обстрела загорелся один из крупнейших НПЗ страны, а также возникла детонация на одном из объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Заметим, что изначально под ударом оказалась Ленинградская область. Примерно в 02:06 губернатор региона сообщил, что для области объявлена опасность дронов.

Вскоре ПВО якобы начала ликвидировать цели и, по последним данным, уже якобы сбито 42 беспилотника.

Паралельно в соцсетях стали появляться кадры с места событий, где было видно пожар. OSINT-паблики утверждали, что дроны атаковали НПЗ "Киришнефтеоргсинтез". Под утро атаку по нефтеперерабатывающему заводу и пожар подтвердил и сам губернатор.

Известно, что "Киришинефтеоргсинтез" - один из крупнейших НПЗ России. Мощность переработки составляет около 20 млн тонн нефти в год.

Помимо этого, сегодня ночью под ударом был Краснодарский край России, а именно - город Эйск. После серии взрывов россияне жаловались в длительную повторную детонацию. Ряд OSINT-пабликов предположили, что мог быть атакован склад с боеприпасами.

Также отметим, что этой ночью дроны летели и на Москву. Мэр Сергей Собянин отчитывался, что было сбито 10 беспилотников.

Что еще известно

Напомним, 28 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Славнефть-Янос" в городе Ярославле. После атаки на территории объекта возник пожар.

Ранее мы писали, что по данным Bloomberg, производство бензина в России в конце августа упало до 70% от уровня внутреннего потребления. Все это произошло после украинских атак на НПЗ.

Кроме того, вчера стало известно, что Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Решение тоже было по пять из-за атак Украины по НПЗ.

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