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Дрони атакували російських військових у прикордонні Брянської області: що відомо

Фото: дрони атакували військових РФ у прикордонні Брянської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дрони атакували місце розташування російських військових у Брянській області 16 січня. Це сталося за кілька кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Так, дрони атакували позиції ЗС РФ у районі селища Хвощовка в Брянській області.

За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, в результаті було ліквідовано 20-річного російського військового.

Також було поранено 24-річного російського військового, який отримав осколкові поранення.

Дрони атакували місце розташування російських військових у Брянській області (deepstatemap.live)

Як зазначається, атака дронів сталася за 2,5 км від кордону з Україною.

Атаки дронів на Брянську область

Дрони не вперше атакують Брянську область. Буквально наприкінці грудня дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в Брянській області. Нібито, як заявила місцева влада, кілька БПЛА було збито.

Крім того, 1 грудня одразу в двох регіонах Росії було чути вибухи. Зокрема, дрони атакували Калузьку і Брянську області.

А в листопаді дрони атакували Брянськ. Тоді російські військові заявили про знищення всіх цілей, але в місті, нібито, було зафіксовано приліт по багатоквартирному будинку.

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