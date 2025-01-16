Дрони атакували російських військових у прикордонні Брянської області: що відомо

Атаки дронів на Брянську область

Дрони не вперше атакують Брянську область. Буквально наприкінці грудня дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в Брянській області. Нібито, як заявила місцева влада, кілька БПЛА було збито.

Крім того, 1 грудня одразу в двох регіонах Росії було чути вибухи. Зокрема, дрони атакували Калузьку і Брянську області.

А в листопаді дрони атакували Брянськ. Тоді російські військові заявили про знищення всіх цілей, але в місті, нібито, було зафіксовано приліт по багатоквартирному будинку.

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