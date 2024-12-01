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Дрони атакували Калузьку та Брянську області РФ: росіяни говорять про пожежі

Неділя 01 грудня 2024 04:12
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Дрони атакували Калузьку та Брянську області РФ: росіяни говорять про пожежі Фото: МНС Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 1 грудня відразу у двох регіонах Росії було чути вибухи. Зокрема, дрони атакували Калузьку та Брянську області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Перші вибухи було чути приблизно о 2 годині ночі у Калузької області. За твердженнями губернатора, сили ППО у Малоярославецькому районі нібито безпілотник літакового типу.

Внаслідок падіння БПЛА на околиці одного з населених пунктів виникло спалах. Дрон упав поза територією житлової забудови, постраждалих немає.

Приблизно за хвилин 15 канали почали писати про пожежу у Стародубському районі Брянської області Росії. Займання виникло після атаки БпЛА.

Згодом з'явилася офіційна інформація. Губернатор регіону заявив, що безпілотник нібито повністю знищив житловий будинок. Крім того, згідно з його твердженнями, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, вчора в Дагестані заявили про атаку дрона на місто Каспійськ. Крім цього, під час повітряної тривоги закривали аеропорт у Махачкалі.

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Російська Федерація Брянська область
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