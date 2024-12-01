Дрони атакували Калузьку та Брянську області РФ: росіяни говорять про пожежі
В ніч на 1 грудня відразу у двох регіонах Росії було чути вибухи. Зокрема, дрони атакували Калузьку та Брянську області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
Перші вибухи було чути приблизно о 2 годині ночі у Калузької області. За твердженнями губернатора, сили ППО у Малоярославецькому районі нібито безпілотник літакового типу.
Внаслідок падіння БПЛА на околиці одного з населених пунктів виникло спалах. Дрон упав поза територією житлової забудови, постраждалих немає.
Приблизно за хвилин 15 канали почали писати про пожежу у Стародубському районі Брянської області Росії. Займання виникло після атаки БпЛА.
Згодом з'явилася офіційна інформація. Губернатор регіону заявив, що безпілотник нібито повністю знищив житловий будинок. Крім того, згідно з його твердженнями, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки.
Нагадаємо, вчора в Дагестані заявили про атаку дрона на місто Каспійськ. Крім цього, під час повітряної тривоги закривали аеропорт у Махачкалі.
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