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Дроны атаковали российских военных в приграничье Брянской области: что известно

Фото: дроны атаковали военных РФ в приграничье Брянской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны атаковали место расположения российских военных в Брянской области 16 января. Это произошло в нескольких километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Так, дроны атаковали позиции ВС РФ в районе поселка Хвощовка в Брянской области.

По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, в результате был ликвидирован 20-летний российский военный.

Также был ранен 24-летний российский военный, получивший осколочные ранения.

Дроны атаковали место расположения российских военных в Брянской области (deepstatemap.live)

Как отмечается, атака дронов произошла в 2,5 км от границы с Украиной. 

Атаки дронов на Брянскую область

Дроны не впервые атакуют Брянскую область. Буквально в конце декабря дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в Брянской области. Якобы, как заявили местные власти, несколько БПЛА были сбиты.

Кроме того, 1 декабря сразу в двух регионах России были слышны взрывы. В частности, дроны атаковали Калужскую и Брянскую области.

А в ноябре дроны атаковали Брянск. Тогда российские военные заявили об уничтожении всех целей, но в городе, якобы был зафиксирован прилет по многоквартирному дому.

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