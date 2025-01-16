Дроны атаковали российских военных в приграничье Брянской области: что известно

Атаки дронов на Брянскую область

Дроны не впервые атакуют Брянскую область. Буквально в конце декабря дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Дружба" в Брянской области. Якобы, как заявили местные власти, несколько БПЛА были сбиты.

Кроме того, 1 декабря сразу в двух регионах России были слышны взрывы. В частности, дроны атаковали Калужскую и Брянскую области.

А в ноябре дроны атаковали Брянск. Тогда российские военные заявили об уничтожении всех целей, но в городе, якобы был зафиксирован прилет по многоквартирному дому.

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