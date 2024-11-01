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У РФ заявили про відбиття атаки дронів на Брянськ, але є приліт у багатоповерхівку (відео)

П'ятниця 01 листопада 2024 01:55
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У РФ заявили про відбиття атаки дронів на Брянськ, але є приліт у багатоповерхівку (відео) Фото: у Брянську стався приліт по житловому будинку на тлі атаки БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російське місто Брянськ атакували безпілотні літальні апарати. Військові заявили про знищення всіх цілей, однак у місті зафіксовано приліт по багатоквартирному будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза і російський Telegram-канал Mash.

Очільник області зазначив, що за даними Міноборони РФ, сили ППО виявили та знищили чотири безпілотні літальні апарати літакового типу.

Водночас, Богомаз повідомив, що безпілотник начебто атакував у місті багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки постраждав один житель.

"На одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон і фасад будинку. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється", - зазначив він.

Російські пабліки оприлюднили фото та відео з місця інциденту.

Повітряні атаки в Брянській області

За останні місяці почастішали атаки безпілотників на різні області й міста РФ, зокрема, на прикордонні з Україною регіони. Дрони здебільшого вражають нафтобази, нафтопереробні заводи та військові об'єкти.

В ніч на 19 жовтня ударні дрони вчетверте атакували російський завод "Кремній Ел" у Брянській області. На місці влучання виникла пожежа. Завод є найбільшим виробником мікроелектроніки в Росії.

В ніч на 10 жовтня безпілотники атакували об'єкт корпорації "Роснефть" у Брянській області.

А в ніч на 9 жовтня Збройні сили України вразили склад боєприпасів у Брянській області, де зберігалися авіабомби та снаряди з Північної Кореї.

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