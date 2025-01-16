Дрони атакували російських військових у прикордонні Брянської області: що відомо
Дрони атакували місце розташування російських військових у Брянській області 16 січня. Це сталося за кілька кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Так, дрони атакували позиції ЗС РФ у районі селища Хвощовка в Брянській області.
За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, в результаті було ліквідовано 20-річного російського військового.
Також було поранено 24-річного російського військового, який отримав осколкові поранення.
Дрони атакували місце розташування російських військових у Брянській області (deepstatemap.live)
Як зазначається, атака дронів сталася за 2,5 км від кордону з Україною.
Атаки дронів на Брянську область
Дрони не вперше атакують Брянську область. Буквально наприкінці грудня дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в Брянській області. Нібито, як заявила місцева влада, кілька БПЛА було збито.
Крім того, 1 грудня одразу в двох регіонах Росії було чути вибухи. Зокрема, дрони атакували Калузьку і Брянську області.
А в листопаді дрони атакували Брянськ. Тоді російські військові заявили про знищення всіх цілей, але в місті, нібито, було зафіксовано приліт по багатоквартирному будинку.
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