Дрони атакували з п’яти напрямків: як Україна відбила нічний удар ворога

Нічна дронова атака

Нагадаємо, у ніч на 4 червня через нічну атаку російськими дронами у Сумській області був пошкоджений завод із виробництва біоетанолу, стався розлив патоки. Попередньо, зафіксовано щонайменше 12 влучань безпілотників.

Також вибухи пролунали і в Одесі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.