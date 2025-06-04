Дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отразила ночной удар врага

Ночная дроновая атака

Напомним, в ночь на 4 июня из-за ночной атаки российскими дронами в Сумской области был поврежден завод по производству биоэтанола, произошел разлив патоки. Предварительно, зафиксировано не менее 12 попаданий беспилотников.

Также взрывы прогремели и в Одессе.

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