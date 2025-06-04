RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отразила ночной удар врага

Иллюстративное фото: Воздушные силы рассказали о ночной атаке дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 4 июня россияне атаковали Украину более 90 дронами с пяти направлений. В Силах ПВО рассказали, сколько уничтожили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 4 июня российские оккупанты осуществили массированный удар по Украине, применив 95 ударных беспилотников типа Shahed и различные беспилотники-имитации.

Атаки велись с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда во временно оккупированном Крыму.

Основными целями врага стали регионы Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей.

Силы обороны Украины активно противостояли воздушному нападению: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы обезвредили значительную часть вражеских беспилотников.

По состоянию на 9:00 утра противовоздушная оборона Украины уничтожила 61 вражеский БпЛА типа Shahed. Из них 36 сбиты прямым огнем, еще 25 - потеряны или подавлены благодаря средствам РЭБ.

По сообщениям, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.

Ночная дроновая атака

Напомним, в ночь на 4 июня из-за ночной атаки российскими дронами в Сумской области был поврежден завод по производству биоэтанола, произошел разлив патоки. Предварительно, зафиксировано не менее 12 попаданий беспилотников.

Также взрывы прогремели и в Одессе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПВОВойна в Украине