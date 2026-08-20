Дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії в Нижньокамську

У ніч на 20 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод ТАНЕКО в російському Нижньокамську. За попередніми даними, унаслідок удару загинули 12 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Що відомо про атаку на Нижньокамськ
У мережі з'явилися кадри моменту влучання по нафтопереробному заводу в Нижньокамську, а також відео роботи російського зенітного комплексу "Панцир-С1", який намагався відбити атаку.
За попередніми даними, на НПЗ ТАНЕКО загинули щонайменше 12 людей - за версією моніторингового каналу, як і під час попередніх подібних атак, серед загиблих можуть бути іноземні фахівці.
Удари й по інших об'єктах
Тієї ж ночі безпілотники атакували ще кілька об'єктів на території Росії - зокрема нафтовий термінал "Тамань-Нафта" в Краснодарському краї та підстанцію "Тамань" напругою 500 кВ.
Українські удари по нафтопереробних та військових об'єктах Росії останніми днями стали дедалі відчутнішими.
У ГУР заявили, що українські удари по РФ - уже на другому місці серед питань, що найбільше турбують росіян - атаки завдають шкоди економіці країни та порушують військову логістику на окупованих територіях.
Того ж дня російські ЗМІ визнали два "абсолютні рекорди" України під час атаки на РФ - за добу Сили оборони вдарили по Росії рекордною кількістю ударних дронів.