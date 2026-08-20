Дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії в Нижньокамську

Що відомо про атаку на Нижньокамськ

У мережі з'явилися кадри моменту влучання по нафтопереробному заводу в Нижньокамську, а також відео роботи російського зенітного комплексу "Панцир-С1", який намагався відбити атаку.

За попередніми даними, на НПЗ ТАНЕКО загинули щонайменше 12 людей - за версією моніторингового каналу, як і під час попередніх подібних атак, серед загиблих можуть бути іноземні фахівці.

Удари й по інших об'єктах

Тієї ж ночі безпілотники атакували ще кілька об'єктів на території Росії - зокрема нафтовий термінал "Тамань-Нафта" в Краснодарському краї та підстанцію "Тамань" напругою 500 кВ.

Українські удари по нафтопереробних та військових об'єктах Росії останніми днями стали дедалі відчутнішими.