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Дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії в Нижньокамську

07:20 20.08.2026 Чт
2 хв
За попередніми даними, серед загиблих можуть бути іноземні фахівці
aimg Катерина Коваль
Фото: безпілотники атакували ще кілька об'єктів в Росії (Getty Images)

У ніч на 20 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод ТАНЕКО в російському Нижньокамську. За попередніми даними, унаслідок удару загинули 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку на Нижньокамськ

У мережі з'явилися кадри моменту влучання по нафтопереробному заводу в Нижньокамську, а також відео роботи російського зенітного комплексу "Панцир-С1", який намагався відбити атаку.

За попередніми даними, на НПЗ ТАНЕКО загинули щонайменше 12 людей - за версією моніторингового каналу, як і під час попередніх подібних атак, серед загиблих можуть бути іноземні фахівці.

Удари й по інших об'єктах

Тієї ж ночі безпілотники атакували ще кілька об'єктів на території Росії - зокрема нафтовий термінал "Тамань-Нафта" в Краснодарському краї та підстанцію "Тамань" напругою 500 кВ.

Українські удари по нафтопереробних та військових об'єктах Росії останніми днями стали дедалі відчутнішими.

У ГУР заявили, що українські удари по РФ - уже на другому місці серед питань, що найбільше турбують росіян - атаки завдають шкоди економіці країни та порушують військову логістику на окупованих територіях.

Того ж дня російські ЗМІ визнали два "абсолютні рекорди" України під час атаки на РФ - за добу Сили оборони вдарили по Росії рекордною кількістю ударних дронів.

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