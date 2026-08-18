Українські удари по РФ - на другому місці серед питань, що найбільше турбують росіян, - ГУР

Українські удари вглиб території Росії вже стали одним із головних чинників, що турбують населення країни. Атаки також завдають шкоди російській економіці та порушують військову логістику на окупованих територіях.

Про це йдеться в інтерв'ю РБК-Україна із заступником начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скібіцьким.

Удари вглиб РФ впливають на росіян

Скібіцький зазначив, що deepstrike-операції України посідають друге місце серед питань, які зараз найбільше турбують росіян. На першому місці залишається рівень життя.

"Чого боїться зараз режим Путіна? Що наші deepstrike займають друге місце серед питань, що найбільше турбують тамтешнє населення. Перше питання – це рівень життя. Це вже не кажучи про те, як наші атаки на російські НПЗ знизили доходи бюджету та крупного бізнесу. Тепер у них проблема, як вивозити сиру нафту", - сказав він.

За словами генерал-майора, сам факт появи українських Deepstrike серед головних проблем у російських соцопитуваннях свідчить про їхній реальний вплив.

Що відбувається з військовою логістикою

Окремо Скібіцький розповів про наслідки middlestrike. За його словами, українські операції порушують логістику російських військ у Криму та на окупованих територіях півдня України.

Підрозділи ГУР знищують російські станції радіолокації, системи ППО, а також елементи управління військами і озброєнням. Це, за оцінкою Скібіцького, дозволяє Україні завдавати точніших ударів по військових об'єктах супротивника.

"У наших умовах це один із найефективніших способів протистояти такому сильному противнику як Росія", - наголосив генерал-майор.