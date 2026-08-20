Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Нижнекамске

В ночь на 20 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в российском Нижнекамске. По предварительным данным, в результате удара погибли 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Что известно об атаке на Нижнекамск
В сети появились кадры момента попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске, а также видео работы российского зенитного комплекса "Панцирь-С1", пытавшегося отразить атаку.
По предварительным данным, на НПЗ ТАНЕКО погибли по меньшей мере 12 человек - по версии мониторингового канала, как и в предыдущих подобных атаках, среди погибших могут быть иностранные специалисты.
Удары и по другим объектам
В ту же ночь беспилотники атаковали еще несколько объектов на территории России - в том числе нефтяной терминал "Тамань-Нефть" в Краснодарском крае и подстанцию "Тамань" напряжением 500 кВ.
Украинские удары по нефтеперерабатывающим и военным объектам России в последние дни стали все ощутимее.
В ГУР заявили, что украинские удары по РФ - уже на втором месте среди наиболее беспокоящих россиян вопросов - атаки наносят ущерб экономике страны и нарушают военную логистику на оккупированных территориях.
В тот же день российские СМИ признали два "абсолютных рекорда" Украины во время атаки на РФ - за сутки Силы обороны ударили по России рекордным количеством ударных дронов.