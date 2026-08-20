Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Нижнекамске

Что известно об атаке на Нижнекамск

В сети появились кадры момента попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске, а также видео работы российского зенитного комплекса "Панцирь-С1", пытавшегося отразить атаку.

По предварительным данным, на НПЗ ТАНЕКО погибли по меньшей мере 12 человек - по версии мониторингового канала, как и в предыдущих подобных атаках, среди погибших могут быть иностранные специалисты.

Удары и по другим объектам

В ту же ночь беспилотники атаковали еще несколько объектов на территории России - в том числе нефтяной терминал "Тамань-Нефть" в Краснодарском крае и подстанцию "Тамань" напряжением 500 кВ.

Украинские удары по нефтеперерабатывающим и военным объектам России в последние дни стали все ощутимее.