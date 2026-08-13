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Дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані, спалахнула пожежа

08:47 13.08.2026 Чт
1 хв
Він знаходиться за 1400 км від кордону України
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: дрони атакували НПЗ "Газпрому" в Башкортостані (t.me mchs_official)

Вночі 13 серпня дрони атакували НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават, що у Республіці Башкортостан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

У мережі повідомляють про атаку на НПЗ в Башкиртостані, після якої виникла пожежа. Місцева влада тим часом заявила про падіння уламків дронів.

"Газпром нафтохім Салават" - це один із найбільших у РФ нафтопереробних та нафтохімічних комплексів.

Підприємство випускає автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, поліетилен та іншу продукцію.

Завод уже неодноразово атакували дрони - зокрема у вересні 2025 року та 14 липня 2026-го, коли після удару спалахнула пожежа й переробку нафти зупинили.

Удари по НПЗ Росії

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" повністю зупинив переробку нафти після удару українських дронів і подальшої пожежі.

У ніч на 11 серпня у Росії горіли одразу два великих НПЗ після атаки дронів.

Перед цим Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Татарстані.

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Російська ФедераціяНПЗВійна в УкраїніАтака дронів