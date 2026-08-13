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Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Башкортостане, вспыхнул пожар

08:47 13.08.2026 Чт
1 мин
Он находится в 1400 км от границы Украины
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: дроны атаковали НПЗ "Газпрома" в Башкортостане (t.me mchs_official)

Ночью 13 августа дроны атаковали НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават в Республике Башкортостан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В сети сообщают об атаке на НПЗ в Башкиртостане, после которой возник пожар. Местные власти тем временем заявили о падении обломков дронов.

"Газпром нефтехим Салават" - это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, полиэтилен и другую продукцию.

Завод уже неоднократно атаковали дроны - в частности, в сентябре 2025 года и 14 июля 2026-го, когда после удара вспыхнул пожар и переработку нефти остановили.

Удары по НПЗ России

Напомним, ранее мы сообщали, что российский нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" полностью остановил переработку нефти после удара украинских дронов и последующего пожара.

В ночь на 11 августа в России горели сразу два больших НПЗ после атаки дронов.

Перед этим Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.

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