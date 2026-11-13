Дрони атакували Одесу, є загиблі та постраждалі (фото)

Вранці 13 листопада дрони атакували Одесу. Загинули та постраждали люди внаслідок атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Олега Лисака.
"Пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація щодо інших наслідків уточнюється", - заявив Лисак.
Згодом він додав, що унаслідок атаки загинула людина. Сталося це в іншому районі міста. Також є постраждалі - їхньої кількості Лисак не назвав.
"Пошкоджені автівки. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.
Оновлено о 8:45. Стало відомо про ще одну загиблу людину унаслідок атаки. Таким чином жертв уже двоє. Постраждалих п'ятеро - двоє з них у важкому стані.
Також ми писали, що цієї ночі ворог атакував Вінницю та Рівне. У Вінниці були пошкоджені приватні будинки, а в Рівному РФ вдарила по багатоповерхівці.
Унаслідок удару є поранені, в тому числі і діти.
Цієї ночі ППО змогла збити більшість ворожих цілей, але є понад 20 "прильотів".