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Дрони атакували Одесу, є загиблі та постраждалі (фото)

08:30 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: унаслідок атаки на Одесу загинула людина (/t.me/odeskaODA)

Вранці 13 листопада дрони атакували Одесу. Загинули та постраждали люди внаслідок атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Олега Лисака.

"Пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація щодо інших наслідків уточнюється", - заявив Лисак.

Згодом він додав, що унаслідок атаки загинула людина. Сталося це в іншому районі міста. Також є постраждалі - їхньої кількості Лисак не назвав.

"Пошкоджені автівки. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу Одеси (/t.me/odeskaODA)

Оновлено о 8:45. Стало відомо про ще одну загиблу людину унаслідок атаки. Таким чином жертв уже двоє. Постраждалих п'ятеро - двоє з них у важкому стані.

Також ми писали, що цієї ночі ворог атакував Вінницю та Рівне. У Вінниці були пошкоджені приватні будинки, а в Рівному РФ вдарила по багатоповерхівці.

Унаслідок удару є поранені, в тому числі і діти.

Цієї ночі ППО змогла збити більшість ворожих цілей, але є понад 20 "прильотів".

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