Дрони атакували оборонний завод "Сигнал" у Ставрополі РФ: що він виробляє (відео)

Повідомляється, що завод займається випуском засобів радіоелектронної боротьби для літаків та наземних об'єктів, включаючи "Тополь-Е".

За словами місцевих жителів, близько 5-ї ранку у місті пролунала серія гучних вибухів у небі над містом.

Що каже місцева влада

Губернатор Володимир Володимиров зазначив, що сьогодні під ранок на Ставропіллі відбивали атаку безпілотників.

"Є "прильоти" на території промислових об'єктів у Ставрополі. Житлові будинки, системи життєзабезпечення міста не пошкоджені. Була невелика пожежа, її ліквідовано. Постраждалих та загиблих немає. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Що відомо про завод "Сигнал"

Підприємство засноване у 1971 році, з 2012 року завод входить до держкорпорації "Ростех". Станом на зараз завод виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування, засоби захисту від електрохімічної корозії та ін.

Через вторгнення Росії в Україну завод знаходиться під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Японії.