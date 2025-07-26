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Дрони атакували оборонний завод "Сигнал" у Ставрополі РФ: що він виробляє (відео)

Фото: дрони атакували оборонний завод "Сигнал" у Ставрополі (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні зранку, 27 липня, ударні безпілотники атакували Ставрополь у РФ. Під ударом знаходився оборонний завод "Сигнал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shot.

Повідомляється, що завод займається випуском засобів радіоелектронної боротьби для літаків та наземних об'єктів, включаючи "Тополь-Е".

За словами місцевих жителів, близько 5-ї ранку у місті пролунала серія гучних вибухів у небі над містом.

Що каже місцева влада

Губернатор Володимир Володимиров зазначив, що сьогодні під ранок на Ставропіллі відбивали атаку безпілотників.

"Є "прильоти" на території промислових об'єктів у Ставрополі. Житлові будинки, системи життєзабезпечення міста не пошкоджені. Була невелика пожежа, її ліквідовано. Постраждалих та загиблих немає. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Що відомо про завод "Сигнал"

Підприємство засноване у 1971 році, з 2012 року завод входить до держкорпорації "Ростех". Станом на зараз завод виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування, засоби захисту від електрохімічної корозії та ін.

Через вторгнення Росії в Україну завод знаходиться під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Японії.

Удари по оборонним заводам РФ

З початком повномасштабного вторгнення російські оборонні заводи часто атакуються ударними безпілотниками різних типів. Зокрема, на початку липня було атаковано завод "Енергія" у Єльці, ворог повідомляв про пошкодження.

Також нещодавно спалахнув Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. За даними місцевої влади, щонайменше троє росіян загинуло від удару.

При цьому Тамбовський пороховий завод уже не вперше стає ціллю дронів. Попередній удар відбувся 11 червня – тоді місцеві жителі нарахували щонайменше десять вибухів. У результаті завод тимчасово призупинив роботу.

Також атака ГУР на завод у Котовську була в листопаді 2023 року. Крім того, було кілька нальотів у 2024 році.

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