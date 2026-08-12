ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Дроны атаковали Новороссийск, в ход пошли и морские беспилотники

04:51 12.08.2026 Ср
2 мин
Возможная причина атаки – не только порт, но и корабли-носители ракет
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали Новороссийск, в ход пошли и морские беспилотники Фото: источник пожара, как пишут местные, до сих пор не установили (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ночь на 12 августа беспилотники массированно атаковали русский Новороссийск в Краснодарском крае. Атака длится уже более пяти часов, в городе активно работает ПВО, а мэр подтвердил повреждение домов из-за падения обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

Что известно об атаке

По данным OSINT-мониторинга, атака дронов на Новороссийск продолжается уже более пяти часов - над городом активно работает противовоздушная оборона. Мэр города подтвердил, что кроме беспилотников зафиксирована атака и беспилотными катерами, а из-за падения обломков повреждены несколько жилых домов, коммерческое здание и стройплощадка.

Российские источники также сообщают о возможном применении ракет.

Пожар и задымление

Очевидцы сообщают о пожаре в центре города после серии попаданий - из видео видны выстрелы противовоздушной обороны и последующие вспышки.

Местные жалуются на сильный запах гари и дыма в центре Новороссийска, при этом точный источник возгорания пока установить не могут.

Почему именно Новороссийск

По оценкам OSINTеров, одной из возможных целей атаки мог быть порт Новороссийска - крупнейший порт России и ключевой экспортный хаб страны на Черном море. Также не исключается, что удар мог быть направлен на срыв возможного массированного пуска крылатых ракет с российских кораблей-носителей, которые могли находиться в районе города.

Еще в июле Reuters сообщало, что в порту негласно запретили ночное движение кораблей - Россия пытается уберечь суда от атак, хотя публично проблему отрицает. А еще раньше, в апреле, после ночной атаки дронов на город вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.

Эти атаки уже имеют ощутимый экономический эффект: среднемесячный экспорт нефти из России упал до минимальных показателей за последние восемь месяцев, и главной причиной стал длительный простой терминал "Шесхарис" в Новороссийске.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Краснодарский край
Новости
Россия ударила по жилым домам в Одессе, есть повреждения
Россия ударила по жилым домам в Одессе, есть повреждения
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном