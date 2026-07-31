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Дрони атакували низку регіонів Росії: під удар потрапили НПЗ, порт та склад Wildberries

09:05 31.07.2026 Пт
2 хв
Що цієї ночі атакували українські дрони?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: дрони атакували низку регіонів Росії (t.me/mchs_official)

Українські дрони вночі 31 липня котре атакували низку регіонів Росії. Зокрема, безпілотники FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries та НПЗ у Волгограді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій (SPRAVDI) та пресслужбу компанії Fire Point.

Волгоград

Дрони уразили НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" та логістичний центр Wildberries. На місцях ударів спалахнули масштабні пожежі.

Волгоградський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, відіграючи важливу роль у паливному забезпеченні південних регіонів Росії.

Логістичний хаб Wildberries є одним із великих центрів зберігання, сортування та розподілу товарів площею 44 000 кв. м.

Подібні комплекси забезпечують безперервну роботу одного з найбільших маркетплейсів РФ, через який, зокрема, реалізовувалися товари військового та подвійного призначення.

Каспійськ (Дагестан)

Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів та вибухи в районі морського порту.

Татарстан

Вибухи лунали в Казані та Зеленодольську. За попередніми даними, під удар могли потрапити об'єкти Wildberries.

Нижньокамськ

Попередньо, атаковано НПЗ "ТАІФ-НК". Повідомляється, що на підприємстві почали знижувати тиск.

Наслідки ударів ЗСУ для Росії

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це з дефіцитом пального зіткнулися приблизно 50 мільйонів росіян.

До того ж удари України по російських НПЗ у глибокому тилу призвели не лише до нестачі пального на АЗС, а й почали позначатися на економіці країни загалом.

Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже впливає на ціни товарів і послуг.

Також відомо, що Wildberries розглядає можливість перенесення частини своїх логістичних потужностей до Казахстану. На тлі атак українських дронів компанія терміново шукає нові складські приміщення.

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Російська ФедераціяВолгоградНПЗВійна в УкраїніАтака дронів