Дрони атакували низку регіонів Росії: під удар потрапили НПЗ, порт та склад Wildberries

Наслідки ударів ЗСУ для Росії

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це з дефіцитом пального зіткнулися приблизно 50 мільйонів росіян.

До того ж удари України по російських НПЗ у глибокому тилу призвели не лише до нестачі пального на АЗС, а й почали позначатися на економіці країни загалом.

Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже впливає на ціни товарів і послуг.

Також відомо, що Wildberries розглядає можливість перенесення частини своїх логістичних потужностей до Казахстану. На тлі атак українських дронів компанія терміново шукає нові складські приміщення.