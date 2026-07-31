Дроны атаковали ряд регионов России: под удар попали НПЗ, порт и склад Wildberries

Украинские дроны ночью 31 июля атаковали ряд регионов России. В частности, беспилотники FP-1 поразили логистический хаб Wildberries и НПЗ в Волгограде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центр стратегических коммуникаций (SPRAVDI) и прессслужбу компании Fire Point.

Волгоград

Дроны поразили НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и логистический центр Wildberries. На местах ударов разгорелись масштабные пожары.

Волгоградский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

Завод производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты, играя немаловажную роль в топливном обеспечении южных регионов России.

Логистический хаб Wildberries является одним из крупных центров хранения, сортировки и распределения товаров площадью 44 000 кв. м.

Подобные комплексы обеспечивают непрерывную работу одного из самых крупных маркетплейсов РФ, через который, в частности, реализовывались товары военного и двойного назначения.

Каспийск (Дагестан)

Местные жители сообщали об атаке дронов и взрывах в районе морского порта.

Татарстан

Взрывы раздавались в Казани и Зеленодольске. По предварительным данным, под удар могли попасть объекты Wildberries.

Нижнекамск

Предварительно атакован НПЗ "ТАИФ-НК". Сообщается, что на предприятии начали снижать давление.