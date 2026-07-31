ua en ru
Пт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны атаковали ряд регионов России: под удар попали НПЗ, порт и склад Wildberries

09:05 31.07.2026 Пт
2 мин
Что этой ночью атаковали украинские дроны?
aimg Татьяна Степанова
Дроны атаковали ряд регионов России: под удар попали НПЗ, порт и склад Wildberries Иллюстративное фото: дроны атаковали ряд регионов России (t.me/mchs_official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские дроны ночью 31 июля атаковали ряд регионов России. В частности, беспилотники FP-1 поразили логистический хаб Wildberries и НПЗ в Волгограде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центр стратегических коммуникаций (SPRAVDI) и прессслужбу компании Fire Point.

Волгоград

Дроны поразили НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и логистический центр Wildberries. На местах ударов разгорелись масштабные пожары.

Волгоградский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

Завод производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты, играя немаловажную роль в топливном обеспечении южных регионов России.

Логистический хаб Wildberries является одним из крупных центров хранения, сортировки и распределения товаров площадью 44 000 кв. м.

Подобные комплексы обеспечивают непрерывную работу одного из самых крупных маркетплейсов РФ, через который, в частности, реализовывались товары военного и двойного назначения.

Каспийск (Дагестан)

Местные жители сообщали об атаке дронов и взрывах в районе морского порта.

Татарстан

Взрывы раздавались в Казани и Зеленодольске. По предварительным данным, под удар могли попасть объекты Wildberries.

Нижнекамск

Предварительно атакован НПЗ "ТАИФ-НК". Сообщается, что на предприятии начали снижать давление.

Последствия ударов ВСУ для России

Напомним, ранее мы сообщали, что за последние два месяца украинские беспилотники вывели из строя около 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Из-за этого с дефицитом горючего столкнулись около 50 миллионов россиян.

К тому же, удары Украины по российским НПЗ в глубоком тылу привели не только к нехватке горючего на АЗС, но и начали сказываться на экономике страны в целом.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что топливный кризис уже влияет на цены товаров и услуг.

Также известно, что Wildberries рассматривает возможность переноса части своих логистических мощностей в Казахстан. На фоне атак украинских дронов компания срочно ищет новые складские помещения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Волгоград НПЗ Война в Украине Атака дронов
Новости
РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО
РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО
Аналитика
Владельцы полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Владельцы полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают