Дроны атаковали ряд регионов России: под удар попали НПЗ, порт и склад Wildberries
Украинские дроны ночью 31 июля атаковали ряд регионов России. В частности, беспилотники FP-1 поразили логистический хаб Wildberries и НПЗ в Волгограде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центр стратегических коммуникаций (SPRAVDI) и прессслужбу компании Fire Point.
Волгоград
Дроны поразили НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и логистический центр Wildberries. На местах ударов разгорелись масштабные пожары.
Волгоградский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год.
Завод производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты, играя немаловажную роль в топливном обеспечении южных регионов России.
Логистический хаб Wildberries является одним из крупных центров хранения, сортировки и распределения товаров площадью 44 000 кв. м.
Подобные комплексы обеспечивают непрерывную работу одного из самых крупных маркетплейсов РФ, через который, в частности, реализовывались товары военного и двойного назначения.
Каспийск (Дагестан)
Местные жители сообщали об атаке дронов и взрывах в районе морского порта.
Татарстан
Взрывы раздавались в Казани и Зеленодольске. По предварительным данным, под удар могли попасть объекты Wildberries.
Нижнекамск
Предварительно атакован НПЗ "ТАИФ-НК". Сообщается, что на предприятии начали снижать давление.
Последствия ударов ВСУ для России
Напомним, ранее мы сообщали, что за последние два месяца украинские беспилотники вывели из строя около 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Из-за этого с дефицитом горючего столкнулись около 50 миллионов россиян.
К тому же, удары Украины по российским НПЗ в глубоком тылу привели не только к нехватке горючего на АЗС, но и начали сказываться на экономике страны в целом.
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что топливный кризис уже влияет на цены товаров и услуг.
Также известно, что Wildberries рассматривает возможность переноса части своих логистических мощностей в Казахстан. На фоне атак украинских дронов компания срочно ищет новые складские помещения.