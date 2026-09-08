Дрони атакували найстаріший НПЗ Росії: у Саратові вирує пожежа

Жителі Саратова та області повідомляли про вибухи й пожежу вночі. Губернатор регіону Роман Бусаргін о 3:30 попередив про загрозу безпілотників, а за годину підтвердив, що атака спричинила пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.

За аналізом фотографій ASTRA, ціллю дронів став саме Саратовський НПЗ - підприємство, яке входить до структури "Роснефти" з березня 2013 року.

Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших подібних підприємств Росії, засноване ще в 1934 році. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти на заводі становив 4,8 мільйона тонн.

Фото: пожежа, що, ймовірно сталася на Саратовському НПЗ (t.me/astrapress)

Це вже не перша атака на це підприємство.