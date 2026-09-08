Дрони атакували найстаріший НПЗ Росії: у Саратові вирує пожежа

Дрони вночі на 8 вересня атакували Саратовський НПЗ у Росії. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу, губернатор регіону підтвердив пошкодження цивільної інфраструктури та наявність постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Жителі Саратова та області повідомляли про вибухи й пожежу вночі. Губернатор регіону Роман Бусаргін о 3:30 попередив про загрозу безпілотників, а за годину підтвердив, що атака спричинила пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.
За аналізом фотографій ASTRA, ціллю дронів став саме Саратовський НПЗ - підприємство, яке входить до структури "Роснефти" з березня 2013 року.
Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших подібних підприємств Росії, засноване ще в 1934 році. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти на заводі становив 4,8 мільйона тонн.
Це вже не перша атака на це підприємство.
Саратовський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю українських дронів. У серпні завод удруге зупиняв роботу через атаку безпілотників - тоді переробка нафти в Росії впала до найнижчого рівня за понад два десятиліття.
А ще в липні дрони зупиняли роботу заводу після результативної атаки 8 липня - тієї ж ночі Сили оборони уразили ще один НПЗ, шість танкерів, аеродром "Борисоглєбськ" та автомобільні мости противника.
Ще раніше, у ніч на 31 травня, підрозділи ЗСУ також вражали Саратовський НПЗ - завод тоді масштабно палав.