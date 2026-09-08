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Дроны атаковали старейший НПЗ России: в Саратове пылает пожар

07:19 08.09.2026 Вт
2 мин
Завод перерабатывает около 5 миллионов тонн нефти в год
aimg Екатерина Коваль
Фото: российские спасатели (t.me/mchc_official)

Дроны ночью на 8 сентября атаковали Саратовский НПЗ в России. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре, губернатор региона подтвердил повреждение гражданской инфраструктуры и наличие пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Жители Саратова и области сообщали о взрывах и пожаре ночью. Губернатор региона Роман Бусаргин в 3:30 предупредил об угрозе беспилотников, а через час подтвердил, что атака повлекла за собой повреждение гражданской инфраструктуры и пострадавших.

По анализу фотографий ASTRA, целью дронов стал именно Саратовский НПЗ - предприятие, входящее в структуру "Роснефти" с марта 2013 года.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших подобных предприятий России, основанное еще в 1934 году. По состоянию на 2023 год, объем переработки нефти на заводе составил 4,8 миллиона тонн.

Фото: пожар, вероятно, произошедший на Саратовском НПЗ (t.me/astrapress)

Это уже не первая атака на это предприятие.

Саратовский НПЗ уже неоднократно становился целью украинских дронов. В августе завод вторично останавливал работу из-за атаки беспилотников - тогда переработка нефти в России упала до самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

А еще в июле дроны останавливали работу завода после результативной атаки 8 июля - той же ночью Силы обороны поразили еще один НПЗ, шесть танкеров, аэродром "БорисоГлебск" и автомобильные мосты противника.

Еще раньше, в ночь на 31 мая, подразделения ВСУ также поражали Саратовский НПЗ - завод тогда масштабно пылал.

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