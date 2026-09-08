Дроны атаковали старейший НПЗ России: в Саратове пылает пожар

Дроны ночью на 8 сентября атаковали Саратовский НПЗ в России. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре, губернатор региона подтвердил повреждение гражданской инфраструктуры и наличие пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

Жители Саратова и области сообщали о взрывах и пожаре ночью. Губернатор региона Роман Бусаргин в 3:30 предупредил об угрозе беспилотников, а через час подтвердил, что атака повлекла за собой повреждение гражданской инфраструктуры и пострадавших.

По анализу фотографий ASTRA, целью дронов стал именно Саратовский НПЗ - предприятие, входящее в структуру "Роснефти" с марта 2013 года.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших подобных предприятий России, основанное еще в 1934 году. По состоянию на 2023 год, объем переработки нефти на заводе составил 4,8 миллиона тонн.

Фото: пожар, вероятно, произошедший на Саратовском НПЗ (t.me/astrapress)

Это уже не первая атака на это предприятие.