Дрони атакували найбільший морський торговельний порт РФ: що відомо

"Найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга намагалися атакувати сьогодні (4 січня, - ред) безпілотники в Ленінградській області", - ідеться в повідомленні.

За даними ASTRA, більшість безпілотників, які атакували сьогодні Ленінградську область, було збито над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торгового порту Усть-Луга.

Попередньо, пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту. А місцева влада вже відзвітувала про 4 збиті БПЛА і заявила, що постраждалих і пошкоджень немає.

Що відомо про цей порт

Морський торговельний порт Усть-Луга, згідно з відкритими даними, почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного терміналу.

До початку 2020-х став другим за величиною в Росії - після Новоросійська.