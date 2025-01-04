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Дрони атакували найбільший морський торговельний порт РФ: що відомо

Фото: дрони атакували найбільший морський торговельний порт РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Дрони атакували найбільший морський торговельний порт РФ. Він вважається другим за величиною після Новоросійська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга намагалися атакувати сьогодні (4 січня, - ред) безпілотники в Ленінградській області", - ідеться в повідомленні.

За даними ASTRA, більшість безпілотників, які атакували сьогодні Ленінградську область, було збито над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торгового порту Усть-Луга.

Попередньо, пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту. А місцева влада вже відзвітувала про 4 збиті БПЛА і заявила, що постраждалих і пошкоджень немає.

Що відомо про цей порт

Морський торговельний порт Усть-Луга, згідно з відкритими даними, почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного терміналу.

До початку 2020-х став другим за величиною в Росії - після Новоросійська.

Не перша атака на порт Усть-Луги

У ніч на 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торгового порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух.

Пізніше з'ясувалося, що вибухи на морському терміналі в селищі Усть-Луга в Ленінградській області РФ були спецоперацією СБУ. У порту окупанти переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ на фронт.

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