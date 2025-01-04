Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ: что известно

"Крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга пытались атаковать сегодня (4 января, - ред) беспилотники в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

По данным ASTRA, большинство атаковавших сегодня Ленинградскую область были сбиты над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.

Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта. А местные власти уже отчиталис о 4 сбитых БПЛА и заявили, что пострадавших и повреждений нет.

Что известно об этом порте

Морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала.

К началу 2020-х стал вторым по величине в России - после Новороссийска.