Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ: что известно

Дроны атаковали крупнейший морской торговый порт РФ. Он считается вторым по величине после Новороссийска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
"Крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга пытались атаковать сегодня (4 января, - ред) беспилотники в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
По данным ASTRA, большинство атаковавших сегодня Ленинградскую область были сбиты над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.
Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта. А местные власти уже отчиталис о 4 сбитых БПЛА и заявили, что пострадавших и повреждений нет.
Морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала.
К началу 2020-х стал вторым по величине в России - после Новороссийска.
В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв.
Позже выяснилось, что взрывы на морском терминале в поселке Усть-Луга в Ленинградской области РФ была спецоперацией СБУ. В порту оккупанты перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ на фронт.
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