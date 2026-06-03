Дрони атакували нафтовий термінал у Петербурзі: спалахнула масштабна пожежа

Обстріл порту в Петербурзі почався в ніч на 3 червня. Після попередження про дронову небезпеку в порту міста почало вибухати. У Мережі поширили багато кадрів з місця НП - на відео чутно сильні хлопки і помітно сильне загоряння, яке супроводжується товстими стовпами чорного диму.

Пабліки, де розповсюдили кадри, одразу ж написали про пожежу на нафтовому терміналі в порту. Відомо, що горіли резервуари з нафтою.

Під ранок вибухи продовжилися і пожежа стала ще масштабнішою.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко близько шостої ранку повідомив у Telegram про збиті над регіоном 30 безпілотників. Однак пожежу в порту чиновник не прокоментував.

Зазначимо, АТ "Петербурзький нафтовий термінал" - це найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Росії.

На його території загальною площею 37га знаходиться 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Пропускна здатність - 12,5 млн тонн на рік.

Термінал визнано підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ. З 2000 року АТ включено до Реєстру суб'єктів природних монополій.

За даними "СПАРК-Інтерфакс", виручка нафтового терміналу в Петербурзі за 2024 рік склала 8,6 млрд руб., прибуток - 5,8 млрд руб. У 2020 році було відвантажено 8,2 млн тонн нафтопродуктів.

Варто зазначити, що з 3 по 6 червня в Петербурзі мав пройти Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ).