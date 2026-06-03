Дрони атакували нафтовий термінал у Петербурзі: спалахнула масштабна пожежа

Дрони атакували нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Під ранок вибухи продовжилися і вогонь поширився ще сильніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Обстріл порту в Петербурзі почався в ніч на 3 червня. Після попередження про дронову небезпеку в порту міста почало вибухати. У Мережі поширили багато кадрів з місця НП - на відео чутно сильні хлопки і помітно сильне загоряння, яке супроводжується товстими стовпами чорного диму.
Пабліки, де розповсюдили кадри, одразу ж написали про пожежу на нафтовому терміналі в порту. Відомо, що горіли резервуари з нафтою.
Під ранок вибухи продовжилися і пожежа стала ще масштабнішою.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко близько шостої ранку повідомив у Telegram про збиті над регіоном 30 безпілотників. Однак пожежу в порту чиновник не прокоментував.
Зазначимо, АТ "Петербурзький нафтовий термінал" - це найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Росії.
На його території загальною площею 37га знаходиться 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Пропускна здатність - 12,5 млн тонн на рік.
Термінал визнано підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ. З 2000 року АТ включено до Реєстру суб'єктів природних монополій.
За даними "СПАРК-Інтерфакс", виручка нафтового терміналу в Петербурзі за 2024 рік склала 8,6 млрд руб., прибуток - 5,8 млрд руб. У 2020 році було відвантажено 8,2 млн тонн нафтопродуктів.
Варто зазначити, що з 3 по 6 червня в Петербурзі мав пройти Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ).
Варто зазначити, що в ніч на середу дрони також атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін кілька разів звітував про нібито збиті безпілотники та роботу служб на місці падіння уламків.
Паралельно в ніч на 3 червня безпілотники вразили завод оборонно-промислового комплексу РФ "Прогрес", що розташований у Тамбовській області.
Нагадаємо, що масована дронова атака на російські міста послідувала після вчорашнього терору росіян в Україні. Київ, Харків і Дніпро були під ударом ракет різного типу та безпілотників.
У результаті загинули десятки людей, понад сотня - постраждали, серед яких діти. Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.