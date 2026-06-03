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Дрони атакували нафтовий термінал у Петербурзі: спалахнула масштабна пожежа

06:05 03.06.2026 Ср
2 хв
Вибухи в порту Петербурга продовжилися і під ранок
aimg Юлія Маловічко
Фото: пожежа в порту Петербурга - горить термінал (t.me/supernova_plus)

Дрони атакували нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Під ранок вибухи продовжилися і вогонь поширився ще сильніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

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Обстріл порту в Петербурзі почався в ніч на 3 червня. Після попередження про дронову небезпеку в порту міста почало вибухати. У Мережі поширили багато кадрів з місця НП - на відео чутно сильні хлопки і помітно сильне загоряння, яке супроводжується товстими стовпами чорного диму.

Пабліки, де розповсюдили кадри, одразу ж написали про пожежу на нафтовому терміналі в порту. Відомо, що горіли резервуари з нафтою.

Під ранок вибухи продовжилися і пожежа стала ще масштабнішою.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко близько шостої ранку повідомив у Telegram про збиті над регіоном 30 безпілотників. Однак пожежу в порту чиновник не прокоментував.

Зазначимо, АТ "Петербурзький нафтовий термінал" - це найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Росії.

На його території загальною площею 37га знаходиться 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Пропускна здатність - 12,5 млн тонн на рік.

Термінал визнано підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ. З 2000 року АТ включено до Реєстру суб'єктів природних монополій.

За даними "СПАРК-Інтерфакс", виручка нафтового терміналу в Петербурзі за 2024 рік склала 8,6 млрд руб., прибуток - 5,8 млрд руб. У 2020 році було відвантажено 8,2 млн тонн нафтопродуктів.

Варто зазначити, що з 3 по 6 червня в Петербурзі мав пройти Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ).

Що передувало

Варто зазначити, що в ніч на середу дрони також атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін кілька разів звітував про нібито збиті безпілотники та роботу служб на місці падіння уламків.

Паралельно в ніч на 3 червня безпілотники вразили завод оборонно-промислового комплексу РФ "Прогрес", що розташований у Тамбовській області.

Нагадаємо, що масована дронова атака на російські міста послідувала після вчорашнього терору росіян в Україні. Київ, Харків і Дніпро були під ударом ракет різного типу та безпілотників.

У результаті загинули десятки людей, понад сотня - постраждали, серед яких діти. Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

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