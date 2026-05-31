Дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові, спалахнула пожежа (фото, відео)

Що відомо про удар

Близько 3:15 ночі в Саратові пролунали вибухи, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. За даними OSINT-аналітиків, удар імовірно припав на установку ізомеризації.

Що це за об'єкт

Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 5,8 млн тонн нафти на рік - приблизно 2,2% від загальноросійського обсягу. Основна продукція: дизельне паливо, бензин, мазут та авіагас.

Завод має стратегічне значення: його географічне розташування дозволяє постачати паливо в південні та центральні регіони РФ, а також безпосередньо забезпечувати потреби російської армії - бронетехніки та логістичного транспорту. Підприємство також пов'язане з постачанням авіабаз, зокрема стратегічної авіабази в Енгельсі.

Ключовий вузол заводу - установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Її пошкодження фактично зупиняє виробничий цикл усього підприємства.