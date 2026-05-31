Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові, спалахнула пожежа (фото, відео)

04:53 31.05.2026 Нд
2 хв
Куди саме ймовірно поцілили безпілотники цієї ночі?
aimg Катерина Коваль
Фото: деталі влучання безпілотників ще уточнюються (t.me/mchs_official)

Вночі 31 травня в Саратові атакували нафтопереробний завод. Після ударів безпілотників на підприємстві спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Читайте також: В одному регіоні РФ створили ціле "міністерство" захисту від дронів

Що відомо про удар

Близько 3:15 ночі в Саратові пролунали вибухи, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. За даними OSINT-аналітиків, удар імовірно припав на установку ізомеризації.

Що це за об'єкт

Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 5,8 млн тонн нафти на рік - приблизно 2,2% від загальноросійського обсягу. Основна продукція: дизельне паливо, бензин, мазут та авіагас.

Фото: пожежа на Саратовському НПЗ 31 травня (t.me/exilenova_plus)

Завод має стратегічне значення: його географічне розташування дозволяє постачати паливо в південні та центральні регіони РФ, а також безпосередньо забезпечувати потреби російської армії - бронетехніки та логістичного транспорту. Підприємство також пов'язане з постачанням авіабаз, зокрема стратегічної авіабази в Енгельсі.

Ключовий вузол заводу - установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Її пошкодження фактично зупиняє виробничий цикл усього підприємства.

Саратовський НПЗ давно перебуває під прицілом. У березні завод горів декілька діб поспіль після чергового удару дронів, а у лютому вибухи і пожежі фіксували одночасно в Енгельсі та Саратові. Удари по нафтовій інфраструктурі РФ тим часом розширюються географічно - у квітні дрони атакували Ярославський НПЗ, один із найбільших на півночі країни.

Паралельно Україна б'є все далі вглиб території РФ. На початку травня ракетну небезпеку вперше оголосили в регіоні за 2000 км від українського кордону - тривога охопила щонайменше 18 областей за одну ніч.

