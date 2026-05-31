RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, вспыхнул пожар (фото, видео)

04:53 31.05.2026 Вс
2 мин
Куда именно вероятно попали беспилотники этой ночью?
aimg Екатерина Коваль
Фото: детали попадания беспилотников еще уточняются (t.me/mchs_official)

Ночью 31 мая в Саратове атаковали нефтеперерабатывающий завод. После ударов беспилотников на предприятии вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Читайте также: В одном регионе РФ создали целое "министерство" защиты от дронов

Что известно об ударе

Около 3:15 ночи в Саратове прогремели взрывы, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар. По данным OSINT-аналитиков, удар предположительно пришелся на установку изомеризации.

Что это за объект

Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет около 5,8 млн тонн нефти в год - примерно 2,2% от общероссийского объема. Основная продукция: дизельное топливо, бензин, мазут и авиакеросин.

Фото: пожар на Саратовском НПЗ 31 мая (t.me/exilenova_plus)

Завод имеет стратегическое значение: его географическое расположение позволяет поставлять топливо в южные и центральные регионы РФ, а также непосредственно обеспечивать потребности российской армии - бронетехники и логистического транспорта. Предприятие также связано со снабжением авиабаз, в частности стратегической авиабазы в Энгельсе.

Ключевой узел завода - установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Ее повреждение фактически останавливает производственный цикл всего предприятия.

Саратовский НПЗ давно находится под прицелом. В марте завод горел несколько суток подряд после очередного удара дронов, а в феврале взрывы и пожары фиксировали одновременно в Энгельсе и Саратове. Удары по нефтяной инфраструктуре РФ тем временем расширяются географически - в апреле дроны атаковали Ярославский НПЗ, один из крупнейших на севере страны.

Параллельно Украина бьет все дальше вглубь территории РФ. В начале мая ракетную опасность впервые объявили в регионе за 2000 км от украинской границы - тревога охватила не менее 18 областей за одну ночь.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Валерий СаратовРоссийская ФедерацияДрони