Дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові, спалахнула пожежа (фото, відео)
Вночі 31 травня в Саратові атакували нафтопереробний завод. Після ударів безпілотників на підприємстві спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Що відомо про удар
Близько 3:15 ночі в Саратові пролунали вибухи, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. За даними OSINT-аналітиків, удар імовірно припав на установку ізомеризації.
Що це за об'єкт
Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 5,8 млн тонн нафти на рік - приблизно 2,2% від загальноросійського обсягу. Основна продукція: дизельне паливо, бензин, мазут та авіагас.
Фото: пожежа на Саратовському НПЗ 31 травня (t.me/exilenova_plus)
Завод має стратегічне значення: його географічне розташування дозволяє постачати паливо в південні та центральні регіони РФ, а також безпосередньо забезпечувати потреби російської армії - бронетехніки та логістичного транспорту. Підприємство також пов'язане з постачанням авіабаз, зокрема стратегічної авіабази в Енгельсі.
Ключовий вузол заводу - установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Її пошкодження фактично зупиняє виробничий цикл усього підприємства.
Саратовський НПЗ давно перебуває під прицілом. У березні завод горів декілька діб поспіль після чергового удару дронів, а у лютому вибухи і пожежі фіксували одночасно в Енгельсі та Саратові. Удари по нафтовій інфраструктурі РФ тим часом розширюються географічно - у квітні дрони атакували Ярославський НПЗ, один із найбільших на півночі країни.
Паралельно Україна б'є все далі вглиб території РФ. На початку травня ракетну небезпеку вперше оголосили в регіоні за 2000 км від українського кордону - тривога охопила щонайменше 18 областей за одну ніч.