Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, вспыхнул пожар (фото, видео)

04:53 31.05.2026 Вс
Куда именно вероятно попали беспилотники этой ночью?
aimg Екатерина Коваль
Фото: детали попадания беспилотников еще уточняются (t.me/mchs_official)
Ночью 31 мая в Саратове атаковали нефтеперерабатывающий завод. После ударов беспилотников на предприятии вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об ударе

Около 3:15 ночи в Саратове прогремели взрывы, после чего на территории НПЗ вспыхнул пожар. По данным OSINT-аналитиков, удар предположительно пришелся на установку изомеризации.

Что это за объект

Саратовский НПЗ - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет около 5,8 млн тонн нефти в год - примерно 2,2% от общероссийского объема. Основная продукция: дизельное топливо, бензин, мазут и авиакеросин.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, вспыхнул пожар (фото, видео)Фото: пожар на Саратовском НПЗ 31 мая (t.me/exilenova_plus)

Завод имеет стратегическое значение: его географическое расположение позволяет поставлять топливо в южные и центральные регионы РФ, а также непосредственно обеспечивать потребности российской армии - бронетехники и логистического транспорта. Предприятие также связано со снабжением авиабаз, в частности стратегической авиабазы в Энгельсе.

Ключевой узел завода - установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Ее повреждение фактически останавливает производственный цикл всего предприятия.

Саратовский НПЗ давно находится под прицелом. В марте завод горел несколько суток подряд после очередного удара дронов, а в феврале взрывы и пожары фиксировали одновременно в Энгельсе и Саратове. Удары по нефтяной инфраструктуре РФ тем временем расширяются географически - в апреле дроны атаковали Ярославский НПЗ, один из крупнейших на севере страны.

Параллельно Украина бьет все дальше вглубь территории РФ. В начале мая ракетную опасность впервые объявили в регионе за 2000 км от украинской границы - тревога охватила не менее 18 областей за одну ночь.

Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
