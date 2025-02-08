Дроны атаковали нефтеперерабатывающие станции в двух регионах РФ
В ночь на 8 февраля дроны атаковали четыре региона РФ. В двух из них целью стали нефтеперерабатывающие станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Так, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в пригороде Чертково Ростовской области.
"Повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников. На место аварии прибыли дежурные службы", - говорится в сообщении.
Кроме того, БПЛА атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области.
По данным Telegram-канала, якобы пожара в результате падения обломков не возникло и повреждений жилых объектов и пострадавших якобы тоже нет.
Также по данным SHOT, также взрывы прогремели ночью в Славянске-на-Кубани Краснодарского края и в Ростове-на-Дону.
Атаки дронов на НПЗ и нефтеперерабатывающие станции
Отметим, что Силы обороны Украины постоянно атакуют НПЗ и нефтеперерабатывающие станции в России.
Например, 29 января беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь". Она является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. После этого, как сообщает Bloomberg, из-за атаки перекачка нефти через российский балтийский порт Усть-Луга приостановилась.
Добавим, что в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что Силы обороны постоянно наносят удары по НПЗ в России. Таким образом создают почти коллапс в нефтегазовой промышленности.
Уточним, что с начала 2025 года частота ударов Сил обороны на НПЗ в России заметно увеличилась, и есть основания полагать, что возможности Сил обороны будут только расти. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.