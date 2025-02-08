Фото: дроны атаковали нефтеперерабатывающие станции в двух регионах РФ (росСМИ)

В ночь на 8 февраля дроны атаковали четыре региона РФ. В двух из них целью стали нефтеперерабатывающие станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Так, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в пригороде Чертково Ростовской области. "Повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано 6 работников. На место аварии прибыли дежурные службы", - говорится в сообщении. Кроме того, БПЛА атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области. По данным Telegram-канала, якобы пожара в результате падения обломков не возникло и повреждений жилых объектов и пострадавших якобы тоже нет. Также по данным SHOT, также взрывы прогремели ночью в Славянске-на-Кубани Краснодарского края и в Ростове-на-Дону.