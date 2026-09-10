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Дроны атаковали Махачкалу и Сочи: в районе порта дым, сорван концерт кремлевской певицы

08:00 10.09.2026 Чт
2 мин
Что известно об очередной атаке по РФ?
aimg Эдуард Ткач
Дроны атаковали Махачкалу и Сочи: в районе порта дым, сорван концерт кремлевской певицы Фото: власти подтвердили пожар в порту (Getty Images)
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В ночь с 9 на 10 сентября российский город Сочи и Махачкала в Дагестане (РФ) подверглись массированной атаке дронов. В результате ударов возникли пожары и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики и российские Telegram-каналы.

Под ударом Сочи

Начиная с вечера 9 сегодня, примерно после 21:50, в соцсетях массово начали распространятся видео с пожарами и работой ПВО в Сочи.

Параллельно местные каналы писали, что город находится под ударом дронов и беспилотных катеров. Точные последствия атак неизвестны, однако в Оперативном штабу Краснодарского края заявили, что в Сочи из-за ударов беспилотных катеров возник пожар на набережной.

Помимо этого, в этот вечер в концертном зале "Фестивальный" проходило выступление российской певицы Татьяны Булановой, которая открыто с 2022 года поддерживает войну России против Украины. В связи с атакой дронов ее концерт был досрочно остановлен.

К слову, утром руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал у себя в Telegram, что в Сочи сейчас находится немало российской элиты.

По его словам, сегодняшняя ночь в очередной раз доказывает, что диктатор РФ Владимир Путин не может гарантировать безопасность элит.

Махачкала

Ближе к утру, примерно в 4 часа, под атакой беспилотников оказался Дагестан, а именно город Махачкала.

Россияне в ходе этой атаки жаловались на взрывы, а также писали, что в районе порта возникло задымление, а над Аварским театром работало ПВО.

Утром врио главы республики заявил, что в Махачкале повреждена портовая инфраструктура и театр. Также он подтвердил, что в порту пожар.

Азовское море

Стоит добавить, что этим утром сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар в Азовском море в районе Керчи. OSINT-паблики предполагают, что горит судно из теневого флота России.

Дроны атаковали Махачкалу и Сочи: в районе порта дым, сорван концерт кремлевской певицы

Другие атаки

Напомним, в ночь на 8 сентября дроны атаковали Саратовский НПЗ. Местные жители на этом фоне жаловались на взрывы и пожар, а губернатор регионе вскоре подтвердил повреждения инфраструктуры.

Также вчера стало известно, что Украина успешно атаковала Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке, который находится примерно в 3000 км от Украины.

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