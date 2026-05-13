Дрони атакували Краснодарський край РФ: у районі порту і резервуарів сталися пожежі

Судячи з публікацій, звуки дронів і вибухів було чути щонайменше в кількох населених пунктах Краснодарського краю РФ, які розташовані біля узбережжя. Однак наслідки, попередньо, є тільки в селищі Хвиля Темрюківського району.

Першим під удар потрапив місцевий порт. Про атаку стало відомо приблизно о 03:40 ночі, а трохи більше ніж за годину з'явилися кадри, на яких у районі об'єкта видно пожежу.

Ще пізніше, після 6-ї ранку, низка OSINT-пабліків написала, що було атаковано резервуарний парк із нафтопродуктами, який належить великому морському перевантажувальному комплексу "Таманьнефтегаз".

До слова, вночі в оперштабі Краснодарського краю відзвітували, що на території одного з підприємств у селищі Хвиля впали уламки дронів. З цієї причини сталося загоряння обладнання. Станом на ранок пожежу досі гасять. Судячи з OSINT-пабліків, ідеться про резервуарний парк.

Також додамо, що цього ранку губернатор Ярославської області Михайло Євраєв теж відзвітував про атаку невідомих дронів. За його словами, уламки збитого боргу влучили в промисловий об'єкт. Однак жодних інших деталей про наслідки поки що немає.