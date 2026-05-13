Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны атаковали Краснодарский край РФ: в районе порта и резервуаров случились пожары

07:31 13.05.2026 Ср
2 мин
Що відомо про перші наслідки атаки невідомих дронів в РФ?
aimg Эдуард Ткач
Фото: пожежу на одному з об'єктів досі не загасили (t.me/mchs_official)

В ночь на 13 мая Темрюковский район Краснодарского края РФ подвергся атаке неизвестных дронов. Под удар, вероятно, попали сразу два объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по публикациям, звуки дронов и взрывов были слышны как минимум в нескольких населенных Краснодарского края РФ, которые находятся у побережья. Однако последствия, предварительно, есть только в поселке Волна Темрюковского района.

Первым под удар попал местный порт. Об атаке стало известно примерно 03:40 ночи, а спустя чуть больше часа появились кадры, на которых в районе объекта виден пожар.

Еще позже, после 6 утра, ряд OSINT-пабликов написали, что был атакован резервуарный парк с нефтепродуктами, который принадлежит крупному морскому перегрузочному комплексу "Таманьнефтегаз".

К слову, ночью в оперштабе Краснодарского края отчитались, что на территории одного из предприятий в поселке Волна упали обломки дронов. По этой причине произошло возгорание оборудования. По состоянию на утро пожар до сих пор тушат. Судя по OSINT-пабликам, речь идет о резервуарном парке.

Также добавим, что этим утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев тоже отчитался об атаке неизвестных дронов. По его словам, обломки сбитого долга попали в промышленный объект. Однако никаких других деталей о последствиях пока нет.

Другие атаки

Напомним, в ночь на 1 мая неизвестные дроны снова атаковали Россию. Тогда в очередной раз под ударом оказался город Туапсе, где по итогу был атакован НПЗ и морской порт. После атаки на одном из объектов начался пожар.

Также мы писали, что 31 марта Ленинградская область была уже 7 дней подряд под атакой беспилотников. Той ночью уже третий раз за месяц был атакован порт Усть-Луга.

