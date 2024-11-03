Дрони атакували Хмельницьку область: почалась пожежа, пошкоджено житловий будинок

"Внаслідок атаки відбулось загоряння господарського приміщення. Пожежу було ліквідовано", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, в результаті сьогоднішньої нічної атаки в Хмельницькій області пошкоджено житловий будинок та гаражі.

"Головне, що люди не постраждали", - констатував Тюрін.