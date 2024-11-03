Дроны атаковали Хмельницкую область: начался пожар, поврежден жилой дом

"В результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения. Пожар был ликвидирован", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, в результате сегодняшней ночной атаки в Хмельницкой области поврежден жилой дом и гаражи.

"Главное, что люди не пострадали", - констатировал Тюрин.