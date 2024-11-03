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Окупанти дронами атакували Чернігівський район вночі: в ОВА розповіли про наслідки

Чернігів, Неділя 03 листопада 2024 08:33
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Окупанти дронами атакували Чернігівський район вночі: в ОВА розповіли про наслідки Фото: окупанти дронами атакували Чернігівський район 3 листопада (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 3 листопада окупанти атакували дронами Чернігівський район. Тривога загалом тривала 11 годин.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Майже 11 годин тривала повітряна тривога по Чернігівській області. Ворог запускав безпілотники", - розповів він.

Наслідки атаки "Шахедів"

У селі Чернігівського району уламки "Шахеда" поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок.

"Пошкоджено вікна та двері, фундамент та покрівлю. Горіла господарська будівля, розташована поруч, пошкоджені автівки. На щастя, люди не постраждали", - зазначив Чаус.

Наслідки атаки дронів у Чернігівському районі (t.me/chernigivskaODA)

Крім того, в іншому селі Чернігівського району зафіксовано падіння уламків "Шахеда", горіла суха трава.

Атака дронів РФ по Україні

У ніч проти 3 листопада російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Тривога оголошувалась у низці областей і, зокрема, у Києві тривога тривала більше 5 годин. У Києві та області лунали вибухи, працювала ППО.

У КМВА розповіли, що дрони, які мали намір атакувати Київ, заходили на дуже низькій висоті та групами. Незважаючи на те, що всі дрони, які намагалися атакувати Київ, було збито, пошкодження зафіксовано у двох районах Києва через падіння уламків БПЛА.

Нещодавно в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) розповідали, що в Україні введуть нові способи збиття російських дронів з огляду на те, що Росія хоче вийти на цілодобові атаки "Шахедами".

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