Дрони атакували хімічний гігант РФ: яку роль він відіграє у війні Росії

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня під ударами дронів опинилися й інші регіони Росії.

За даними РБК-Україна, Волгоград, Каспійськ та Самара зазнали атак - у Волгограді уламки впали на територію промислового підприємства, а в Каспійську, за попередніми даними, дрони влучили по порту.

Нагадаємо, тієї ж ночі безпілотники атакували Саратов - після ударів у місті спалахнули нафтопереробний завод та склад маркетплейсу OZON.