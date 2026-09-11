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Дрони атакували хімічний гігант РФ: яку роль він відіграє у війні Росії

11:12 11.09.2026 Пт
1 хв
Чому цей завод такий важливий для армії?
aimg Олена Чупровська
Фото: Дрони вдарили по заводу, який виробляє сировину для вибухових речовин (росЗМІ)

У Пермському краї дрони вдарили по хімічному велетню, який працює на військову промисловість Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал "Exilenova+" та повідомлення в місцевих пабліках.

Вранці 11 вересня українські безпілотники атакували філію "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" у місті Березники Пермського краю.

Що виробляє "Азот"

Підприємство розташоване на території площею близько 140 гектарів. До його складу входить приблизно 90 виробничих корпусів.

Завод спеціалізується на випуску:

  • аміаку;
  • азотної кислоти;
  • аміачної селітри;
  • карбаміду;
  • нітрит-нітратних солей та іншої азотної хімічної продукції.

Чому завод важливий для армії РФ

Концентрована азотна кислота, яку виробляє "Уралхім", застосовується у виготовленні вибухових речовин.

Аміак та азотна кислота також є базовою сировиною для випуску інших видів азотної хімічної продукції.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня під ударами дронів опинилися й інші регіони Росії.

За даними РБК-Україна, Волгоград, Каспійськ та Самара зазнали атак - у Волгограді уламки впали на територію промислового підприємства, а в Каспійську, за попередніми даними, дрони влучили по порту.

Нагадаємо, тієї ж ночі безпілотники атакували Саратов - після ударів у місті спалахнули нафтопереробний завод та склад маркетплейсу OZON.

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