Дрони атакували хімічний гігант РФ: яку роль він відіграє у війні Росії

У Пермському краї дрони вдарили по хімічному велетню, який працює на військову промисловість Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал "Exilenova+" та повідомлення в місцевих пабліках.
Вранці 11 вересня українські безпілотники атакували філію "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" у місті Березники Пермського краю.
Підприємство розташоване на території площею близько 140 гектарів. До його складу входить приблизно 90 виробничих корпусів.
Завод спеціалізується на випуску:
Концентрована азотна кислота, яку виробляє "Уралхім", застосовується у виготовленні вибухових речовин.
Аміак та азотна кислота також є базовою сировиною для випуску інших видів азотної хімічної продукції.
Нагадаємо, у ніч на 11 вересня під ударами дронів опинилися й інші регіони Росії.
За даними РБК-Україна, Волгоград, Каспійськ та Самара зазнали атак - у Волгограді уламки впали на територію промислового підприємства, а в Каспійську, за попередніми даними, дрони влучили по порту.
Нагадаємо, тієї ж ночі безпілотники атакували Саратов - після ударів у місті спалахнули нафтопереробний завод та склад маркетплейсу OZON.