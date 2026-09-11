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Дроны атаковали химический гигант РФ: какую роль он играет в войне России

11:12 11.09.2026 Пт
1 мин
Почему этот завод так важен для армии?
aimg Елена Чупровская
Фото: Дроны ударили по заводу, производящему сырье для взрывчатых веществ (росСМИ)

В Пермском крае дроны ударили по химическому великану, работающему на военную промышленность России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+ и сообщения в местных пабликах.

Утром 11 сентября украинские беспилотники атаковали филиал "Азот" АО "ОХК "Уралхим" в Березниках Пермского края.

Что производит "Азот"

Предприятие расположено на территории площадью около 140 гектаров. В его состав входит около 90 производственных корпусов.

Завод специализируется на выпуске:

  • аммиака;
  • азотной кислоты;
  • аммиачной селитры;
  • карбамида;
  • нитрит-нитратных солей и другой азотной химической продукции.

Почему завод важен для армии РФ

Концентрированная азотная кислота, производимая "Уралхимом", применяется в изготовлении взрывчатых веществ.

Аммиак и азотная кислота также являются базовым сырьем для выпуска других видов азотной химической продукции.

Напомним, в ночь на 11 сентября под ударами дронов оказались и другие регионы России.

По данным РБК-Украина, Волгоград, Каспийск и Самара подверглись атакам - в Волгограде обломки упали на территорию промышленного предприятия, а в Каспийске, по предварительным данным, дроны попали по порту.

Напомним, той же ночью беспилотники атаковали Саратов - после ударов в городе вспыхнули нефтеперерабатывающий завод и состав маркетплейса OZON.

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