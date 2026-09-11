Дроны атаковали химический гигант РФ: какую роль он играет в войне России

Напомним, в ночь на 11 сентября под ударами дронов оказались и другие регионы России.

По данным РБК-Украина, Волгоград, Каспийск и Самара подверглись атакам - в Волгограде обломки упали на территорию промышленного предприятия, а в Каспийске, по предварительным данным, дроны попали по порту.

Напомним, той же ночью беспилотники атаковали Саратов - после ударов в городе вспыхнули нефтеперерабатывающий завод и состав маркетплейса OZON.