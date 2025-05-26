Дрони атакували Єлабугу в Татарстані, де росіяни виготовляють "Шахеди", - ЦПД

У ніч на 26 травня невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Єлабугу та Івановську область Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Як пишуть ЗМІ, містяни повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони (ППО). Перед цим в російському Нижнєкамську закрили аеропорт.
За словами Коваленка, в Єлабузі виробляються безпілотники типу Shahed.
Росіяни також жалілись на атаку дронів в Івановській області. Як писав пропагандистський Telegram-канал Mash, безпілотники атакували великий хімзавод. Містян чули щонайменше декілька вибухів.
В ЦПД додали, що хімзавод створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.
Україна завдає ударів по військових цілях, таких як заводи, склади боєприпасів, об'єктах логістики й нафтопереробних підприємствах на території країни-терориста Росії. Метою атак є зниження здатності ворога забезпечувати армію та вести війну.
У ніч на 22 травня невідомі дрони атакували об'єкти ворожого військово-промислового комплексу (ВПК) у двох областях.
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