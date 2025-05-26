UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Дрони атакували Єлабугу в Татарстані, де росіяни виготовляють "Шахеди", - ЦПД

Ілюстративне фото: в Росії дрони атакували Татарстан й Івановську область (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 26 травня невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували Єлабугу та Івановську область Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Єлабуга 

Як пишуть ЗМІ, містяни повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони (ППО). Перед цим в російському Нижнєкамську закрили аеропорт. 

За словами Коваленка, в Єлабузі виробляються безпілотники типу Shahed

Івановська область 

Росіяни також жалілись на атаку дронів в Івановській області. Як писав пропагандистський Telegram-канал Mash, безпілотники атакували великий хімзавод. Містян чули щонайменше декілька вибухів. 

В ЦПД додали, що хімзавод створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.

Удари по території Росії

Україна завдає ударів по військових цілях, таких як заводи, склади боєприпасів, об'єктах логістики й нафтопереробних підприємствах на території країни-терориста Росії. Метою атак є зниження здатності ворога забезпечувати армію та вести війну.

У ніч на 22 травня невідомі дрони атакували об'єкти ворожого військово-промислового комплексу (ВПК) у двох областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні