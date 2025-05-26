Дрони атакували Єлабугу в Татарстані, де росіяни виготовляють "Шахеди", - ЦПД

Удари по території Росії

Україна завдає ударів по військових цілях, таких як заводи, склади боєприпасів, об'єктах логістики й нафтопереробних підприємствах на території країни-терориста Росії. Метою атак є зниження здатності ворога забезпечувати армію та вести війну.

У ніч на 22 травня невідомі дрони атакували об'єкти ворожого військово-промислового комплексу (ВПК) у двох областях.

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