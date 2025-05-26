Дроны атаковали Елабугу в Татарстане, где россияне изготавливают "Шахеды", - ЦПД

Елабуга

Как пишут СМИ, горожане сообщали об активной работе противовоздушной обороны (ПВО). Перед этим в российском Нижнекамске закрыли аэропорт.

По словам Коваленко, в Елабуге производятся беспилотники типа Shahed.

Ивановская область

Россияне также жаловались на атаку дронов в Ивановской области. Как писал пропагандистский Telegram-канал Mash, беспилотники атаковали крупный химзавод. Горожане слышали по меньшей мере несколько взрывов.

В ЦПД добавили, что химзавод создает компоненты для российской техники и оружия, включая ракеты.